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07:46, 28 декабря 2024Экономика

Россиянам предсказали рост доходов на 111 процентов

Экономист Балынин: по итогам года доходы россиян вырастут на 108-109 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В среднем по итогам 2024 года можно говорить о росте реальных доходов населения на 108-109 процентов. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он отметил, что сильнее всего доходы россиян выросли в Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Татарстане. А самое незначительное увеличение отмечено в Камчатском крае, а также в Магаданской и Томской областях.

Что касается реальных реальных доходов жителей РФ в следующем году, то Балынин полагает, что можно рассчитывать на 108-111-процентный рост.

Ранее, исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ показало, что в уходящем году доля работающих граждан, которые постоянно стакиваются с финансовыми проблемами, выросла до 48 процентов. Год назад этот показатель был на треть меньше.

Опросы показывают, что почти половина 50 процентов россиян мечтает в 2025 году закрыть ипотеку и потребительские кредиты. Кроме того, 38 процентов надеются, что им удастся отказаться от импульсных покупок.

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