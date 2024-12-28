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10:35, 28 декабря 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Азии

АТОР: турпоток россиян в Южную Корею в 2024 году вырос на 25 процентов
Алина Черненко

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Турпоток россиян в Южную Корею в 2024 году вырос на 25 процентов по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно статистике Национальной организации туризма Кореи (НОТК), в 2024 году Южную Корею посетили 200 тысяч россиян, в то время как в 2023 году эта цифра составляла 160 тысяч.

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В АТОР уточнили, что если раньше соотечественников в основном интересовали культурно-познавательные туры, то сейчас они предпочитают активный отдых, бьюти-программы, языковые и образовательные туры.

Ранее российский путешественник Александр Снитовский побывал в Южной Корее и раскрыл странный факт об этой стране. По его словам, многим корейцам детей заменяют собаки.

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