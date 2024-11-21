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05:30, 21 ноября 2024Путешествия

Россиянин побывал в Южной Корее и раскрыл странный факт о стране

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Daewoung Kim / Reuters

Российский путешественник Александр Снитовский побывал в Южной Корее и раскрыл странный факт об этой стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, многим корейцам детей заменяют собаки. Люди даже отправляют питомцев в «детские сады», где с ними гуляют, играют и обучают командам.

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Более того, жители Южной Кореи возят своих пушистых компаньонов в колясках, чтобы те не повредили лапы. «Стоит заметить, что такие коляски для собак по стоимости дороже, чем для детей», — добавил Снитовский.

Корейцы также открывают собачьи гостиницы, спа-центры и кафе. Причем в ассортименте товаров для четвероногих друзей есть не только одежда, но национальные корейские блюда и напитки.

Ранее блогер Алексей Кутовой раскрыл другие необычные традиции в Южной Корее. В их числе он назвал привычку носить зонтики вместо солнечных очков и отмечать День одиноких людей.

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