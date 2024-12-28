Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:09, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин дважды обманул мошенников и сам перестал выходить с ними на связь

На Камчатке мужчина дважды обманул аферистов, убеждавших поджечь машину полиции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На Камчатке безработный местный житель дважды обманул мошенников и сам перестал выходить с ними на связь. Об этом сообщает Telegram-канал DPS VL.

По данным канала, аферисты позвонили мужчине и попытались убедить его поджечь машину полиции за 200 тысяч рублей. Он заявил, что согласен это сделать из-за своей неприязни к силовикам, и попросил перевести ему предоплату в размере 50 тысяч рублей. В результате безработный потратил эти деньги на алкоголь, а потом потребовал от злоумышленников еще 20 тысяч рублей. Когда они перевели ему и эту сумму, мужчина снова закупился спиртным и перестал выходить на связь.

Ранее стало известно, что в Красноярске 22-летняя местная жительница, которая пыталась поджечь автозаправку (АЗС), до этого отдала мошенникам все свои деньги.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      Предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и блогера попало на видео

      Ошибки при вождении оказались признаком деменции

      Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф о стране

      Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

      ВСУ атаковали легковой автомобиль в Херсонской области

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли сотни взрывов

      Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным

      ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта против высокопоставленного офицера

      53-летний Марк Уолберг похвастался мускулами на видео топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше