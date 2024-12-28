Россиянин дважды обманул мошенников и сам перестал выходить с ними на связь

На Камчатке мужчина дважды обманул аферистов, убеждавших поджечь машину полиции

На Камчатке безработный местный житель дважды обманул мошенников и сам перестал выходить с ними на связь. Об этом сообщает Telegram-канал DPS VL.

По данным канала, аферисты позвонили мужчине и попытались убедить его поджечь машину полиции за 200 тысяч рублей. Он заявил, что согласен это сделать из-за своей неприязни к силовикам, и попросил перевести ему предоплату в размере 50 тысяч рублей. В результате безработный потратил эти деньги на алкоголь, а потом потребовал от злоумышленников еще 20 тысяч рублей. Когда они перевели ему и эту сумму, мужчина снова закупился спиртным и перестал выходить на связь.

Ранее стало известно, что в Красноярске 22-летняя местная жительница, которая пыталась поджечь автозаправку (АЗС), до этого отдала мошенникам все свои деньги.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.