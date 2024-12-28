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15:28, 28 декабря 2024Экономика

Россиянка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за ветер

Россиянка отсудила у ТСЖ 150 тыс. рублей за сорванную ветром крышку контейнера
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Перми отсудила у ТСЖ 150 тысяч рублей после того, как незакрепленная крышка мусорного контейнера сорвалась из-за ветра и повредила ее автомобиль. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города. Крышка контейнера повредила заднее стекло и крышу автомобиля. Суд признал, что вина лежит на ТСЖ, которое не проконтролировало место размещение мусорных контейнеров и их фиксацию на специальной площадке.

Ответчика обязали выплатить 123,5 тысячи рублей, которые собственница потратила на ремонт автомобиля, а также пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 15 тысяч рублей штрафа и 14,8 тысячи рублей судебных расходов.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за неровный тротуар. Женщина зацепилась за торчащую арматуру и упала, сломав ногу.

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