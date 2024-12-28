Российская школьница сломала позвоночник на территории школы

В Санкт-Петербурге школьница сломала позвоночник на территории школы

В Санкт-Петербурге 10-летняя школьница поскользнулась на гололеде и сломала позвоночник на территории школы, пишет 78.RU.

Инцидент произошел во дворе школы №555 на Комендантском проспекте в российском городе еще в среду, 25 декабря, но в больницу девочка с родителями обратилась лишь 27 декабря.

В больнице у пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела (седьмого и восьмого позвонка) первой степени. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее в Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь выполнить популярный в сети трюк.

