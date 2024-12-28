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17:34, 28 декабря 2024Силовые структуры

Российская учительница провела трансляцию для взрослых при трехлетнем ребенке

В Костроме учительница провела трансляцию для взрослых при 3-летней дочери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Костроме учительница географии провела онлайн-трансляцию для взрослых при трехлетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным издания, все произошло 14 лет назад. Педагог, находясь в одной квартире с ребенком, начала трансляцию для взрослых, обнажила свои половые органы и совершила «иные действия сексуального характера». Уточняется, что семья на учете по делам несовершеннолетних не состоит.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она отпущена под обязательство о явке.

Ранее стало известно, что в Дагестане прокуратура и МВД проверяют информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении местной школьницы.

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