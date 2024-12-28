Российским школьникам предложили самовыражаться через сочинения о Сталине

В Чувашии среди школьников объявили конкурс на лучшее сочинение о Сталине

В Чувашии среди школьников объявили конкурс сочинений — детям предложили написать о советском вожде Иосифе Сталине. Об этом сообщается на сайте республиканского отделения КПРФ.

Тема звучит как «Сталин и его роль в Победе в Великой Отечественной войне» — в партии считают, что создание текста об этом поможет школьникам самовыражаться, а также создаст условия для творческого роста. Кроме того, в КПРФ добавили, что написание сочинения о Сталине поможет школьникам осмыслить связь между прошлым и настоящим. О каких событиях настоящего времени идет речь, в партии не уточнили.

Какой приз получил автор лучшего сочинения, не сообщается.

Ранее сообщалось, что дети под руководством взрослых прогнали «либерала» во время новогоднего утренника в «Сталин-центре». Момент праздника попал на видео.