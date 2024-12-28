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12:32, 28 декабря 2024Россия

Российский депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

Краснодарский депутат Климов назвал негодяями волонтеров, очищающих пляж в Анапе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Депутат совета станицы Северской Краснодарского края Сергей Климов назвал «негодяями, подонками и информационными террористами» волонтеров, очищающих пляж в Анапе от мазута, разлившегося после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Свои слова политик подтвердил в Telegram.

Конфликт начался из-за выложенных добровольцами видео с мешками мазута, закопанными на пляжах. Как рассказал Tekegram-каналу Kub Mash один из волонтеров, отправлявших ролики депутату, он заметил нефтепродукты, когда в ночное время ловил пострадавших птиц на центральном пляже Витязево. Собеседник издания подчеркнул, что мешки были засыпаны песком сверху. «На что он [Климов] мне ответил: "я не обращаю на вас внимания, прощаю, раз вы были участниками, но вы все неправильно поняли», — утверждает доброволец.

В ответ Климов заявил что это делается для удобства и позже закопанный мазут вывозится. В ответ продемонстрировал на видео мешками в песке, работу самосвалов и очищенную часть пляжа.

Ранее последствиям разлива мазута после крушения танкеров между Крымом и Краснодарским краем присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Прибывший на место глава МЧС Александр Куренков подчеркнул, что это позволит привлечь для ликвидации загрязнения дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций.

Крушение сразу двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

ЖЗЛ
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