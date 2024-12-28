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09:53, 28 декабря 2024Россия

Российский подросток проломил себе голову при выходе из автобуса

На Камчатке подросток проломил себе голову при выходе из автобуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Камчатке 15-летний подросток проломил себе голову при выходе из автобуса. Его доставили в больницу, пишет ИА «Камчатское время».

По одной из версий, когда школьник выходил из автобуса на остановке общественного транспорта, оступился и упал, ударившись головой о ступеньку. По другим данным, толпа пассажиров вытолкнула парня из салона. Есть и третья версия — он якобы выпал из автобуса во время игры со сверстниками.

У девятиклассника диагностировали закрытый перелом основания черепа. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Новосибирске водитель автобуса толкнул пассажирку в снег после спора. Женщина якобы потеряла пуговицу от дубленки, после чего высказала свое недовольство водителю. Когда она вышла из автобуса, то стала фотографировать номер транспортного средства, что заметил водитель и вспылил.

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