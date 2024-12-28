Названы причины необычного снижения курса рубля

«Ъ»: неожиданное ослабление рубля 27 декабря связали с действиями Банка России

В пятницу, 27 декабря, курс доллара к рублю на рынке Форекс и межбанковском рынке неожиданно взлетел более чем на пять процентов, а официальный курс доллара вырос на 1,3 рубля, до 100,5 рубля. При этом явных поводов для такого ослабления российской валюты не было. Аналитики в комментарии «Коммерсанту» назвали возможные причины такой динамики.

В качестве одной из версий называется объявление Банка России о пересмотре системы расчета официальных курсов валют с включением в нее внебиржевых сделок для всех валютных пар. По сути, речь шла о готовности учитывать торговлю юанем вне Мосбиржи, поскольку в последнее время туда перетекает все больше операций, продавцы и покупатели предпочитают менее заметный формат.

С одной стороны, к серьезному пересмотру курсов такое изменение привести не должно, но с другой, как отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, из-за роста неопределенности участники рынка могли начать спешно закупаться валютой.

«Предположим, вы крупный участник, экспортер и знаете, что можете в какой-то степени влиять на динамику курса. Соответственно, если ЦБ меняет методологию, вы понимаете, что вам может не хватить определенных лимитов, и тогда нужно докупить валюту с рынка в срочном порядке», — объяснил он, добавив, что сама по себе прогнозируемость курса снижается.

В свою очередь, главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает, что кому-то сильно понадобились доллары для закрытия импортных сделок, но их владельцы решили придержать валюту с учетом конца года. Он добавил, что, возможно, сумма сделки была небольшой, но из-за низкой ликвидности рынка она повлияла сильнее, чем должна.

Наконец, эксперты не исключили, что речь идет о движениях на срочном рынке. Мосбиржа перед праздниками закладывает обеспечение по фьючерсам на пару доллар-рубль, но некоторые игроки решили не рисковать и переложили средства в валюту.

