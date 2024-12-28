Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 28 декабря 2024Экономика

Названы причины необычного снижения курса рубля

«Ъ»: неожиданное ослабление рубля 27 декабря связали с действиями Банка России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В пятницу, 27 декабря, курс доллара к рублю на рынке Форекс и межбанковском рынке неожиданно взлетел более чем на пять процентов, а официальный курс доллара вырос на 1,3 рубля, до 100,5 рубля. При этом явных поводов для такого ослабления российской валюты не было. Аналитики в комментарии «Коммерсанту» назвали возможные причины такой динамики.

В качестве одной из версий называется объявление Банка России о пересмотре системы расчета официальных курсов валют с включением в нее внебиржевых сделок для всех валютных пар. По сути, речь шла о готовности учитывать торговлю юанем вне Мосбиржи, поскольку в последнее время туда перетекает все больше операций, продавцы и покупатели предпочитают менее заметный формат.

С одной стороны, к серьезному пересмотру курсов такое изменение привести не должно, но с другой, как отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, из-за роста неопределенности участники рынка могли начать спешно закупаться валютой.

«Предположим, вы крупный участник, экспортер и знаете, что можете в какой-то степени влиять на динамику курса. Соответственно, если ЦБ меняет методологию, вы понимаете, что вам может не хватить определенных лимитов, и тогда нужно докупить валюту с рынка в срочном порядке», — объяснил он, добавив, что сама по себе прогнозируемость курса снижается.

В свою очередь, главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает, что кому-то сильно понадобились доллары для закрытия импортных сделок, но их владельцы решили придержать валюту с учетом конца года. Он добавил, что, возможно, сумма сделки была небольшой, но из-за низкой ликвидности рынка она повлияла сильнее, чем должна.

Наконец, эксперты не исключили, что речь идет о движениях на срочном рынке. Мосбиржа перед праздниками закладывает обеспечение по фьючерсам на пару доллар-рубль, но некоторые игроки решили не рисковать и переложили средства в валюту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на заявления США о крушении самолета в Казахстане

      Российские туристы с детьми застряли в горах на Камчатке без связи

      Российские силовые структуры получат более 100 катеров

      В Германии оценили шансы Шольца переизбраться на пост канцлера

      В России высказались о роли Европы в урегулировании украинского конфликта

      Тела четверых детей нашли в российском регионе. В убийстве подозревают их отца

      Мусульманин признался в желании придушить Деда Мороза, реализовал его и попал на видео

      Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров

      В Госдуме порассуждали о боевых действиях во время новогоднего запоя

      Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше