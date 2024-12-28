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06:05, 29 декабря 2024Забота о себе

Названы два самых простых способа улучшить сексуальную жизнь

Сексолог Суслов: помочь улучшить интимную жизнь может разговор
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: cookie_studio / Freepik

Есть два самых простых способа, которые могут помочь улучшить интимную жизнь, рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» Илья Суслов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Первый способ — просто поговорить об этом. Если два взрослых человека понимают, что у них в паре есть проблемы, которые надо решить, надо это обсудить, уверен специалист. Он посоветовал поделиться с партнером мыслями, рассказать, что не устраивает на данный момент, о своем отношении, о своих чувствах, о том, что беспокоит, и постараться совместно найти пути решения проблемы.

«В первую очередь важно слушать и слышать друг друга, проявлять больше нежности, ласки к партнеру. Также сегодня можно найти ответы на любые вопросы в интернете, узнать различные экспертные мнения и обсудить их между собой. Если договориться не удается, или одна из сторон не идет на контакт, лучше обратиться за помощью к специалисту, потому что бывает так, что человек не готов к открытому диалогу вследствие своих внутренних проблем, комплексов, убеждений», — поделился эксперт.

Он призвал помнить, что секс — это не самоцель в отношениях, а следствие нежных, доверительных отношений в паре, когда партнеры получают истинное удовольствие от близости, не только физическое, но и эмоциональное, и достигают духовного единения.

В связи с этим можно вспомнить слова героини сериала «Секс в большом городе», когда в новых отношениях бывает первый секс, первый хороший секс, первый отличный секс. То есть это часть отношений, над которыми надо работать и понимать, что настоящее удовольствие происходит от взаимности, взаимного влечения, желания удовлетворять партнера и получать удовольствие самому

Илья Сусловмедицинский психолог, сексолог

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин о том, что некоторые популярные секс-игрушки особенно опасны для пениса. К таковым она отнесла устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал, и не только.

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