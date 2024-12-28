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00:31, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала запуск RT круглосуточного канала на сербском языке

Симоньян о запуске RT Balkan в Сербии: мы счастливы, что будем вещать в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала запуск круглосуточного информационного телеканала RT Balkan на сербском языке. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале.

Симоньян заявила, что телеканал рад возможности вещать в Европе, несмотря на санкции. «Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать», — сказала она.

Ранее Симоньян высказалась о замедлении работы YouTube. Она заявила, что этой проблемы не будет, если руководство видеохостинга будет вести себя прилично.

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