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11:43, 28 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о страхе бойцов ВСУ перед поражением в Курской области

AP: бойцы ВСУ деморализованы растущим риском поражения в Курской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обескровлены и деморализованы растущим риском поражения в Курской области. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на украинских солдат и командиров.

По их словам, на данном участке фронта идут настолько интенсивные бои, что командование ВСУ не может эвакуировать тела украинских бойцов. В числе проблем собеседники агентства также назвали задержки в коммуникации и несвоевременную тактику, что стоило жизней военнослужащих.

Как отметил один из командиров ВСУ, операция в Курской области не помогла Киеву улучшить положение. Он выразил мнение, что таким образом украинские власти «продали Донбасс».

По информации AP, ослабления ВСУ операцией в Курской области опасаются не только украинские, но и западные чиновники. По их мнению, армия Украины, напав на российский регион, лишь «разворошила еще одну горячую точку».

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