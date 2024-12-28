Стало известно о страхе бойцов ВСУ перед поражением в Курской области

AP: бойцы ВСУ деморализованы растущим риском поражения в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обескровлены и деморализованы растущим риском поражения в Курской области. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на украинских солдат и командиров.

По их словам, на данном участке фронта идут настолько интенсивные бои, что командование ВСУ не может эвакуировать тела украинских бойцов. В числе проблем собеседники агентства также назвали задержки в коммуникации и несвоевременную тактику, что стоило жизней военнослужащих.

Как отметил один из командиров ВСУ, операция в Курской области не помогла Киеву улучшить положение. Он выразил мнение, что таким образом украинские власти «продали Донбасс».

По информации AP, ослабления ВСУ операцией в Курской области опасаются не только украинские, но и западные чиновники. По их мнению, армия Украины, напав на российский регион, лишь «разворошила еще одну горячую точку».