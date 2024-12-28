Стало известно о трех попытках суицида бывшего мужа Седоковой

Mash: экс-муж Седоковой Тимма трижды пытался покончить с собой, его спасал шаман

Баскетболист Янис Тимма, экс-муж певицы Анны Седоковой, трижды пытался совершить суицид. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, спортсмен был одержим певицей и после развода впал в глубокую депрессию, оборвав все связи с друзьями. После этого он трижды пытался покончить с собой, но его спасал Шаман-индеец из Майами, которому в последний раз Тимма звонить не стал. По версии семьи баскетболиста, его довели до самоубийства.

Накануне в Риге прошли похороны Тиммы. Его бывшая супруга Седокова на церемонии прощания не присутствовала.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. После этого Седокова попала в больницу с нервным срывом.