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06:46, 28 декабря 2024Силовые структуры

Суд оштрафовал россиянина за выкрики «Слава Украине»

Суд оштрафовал на ₽50 тысяч жителя Крыма за бандеровский лозунг в метро Москвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Агентство «Москва»

Суд в Москве оштрафовал уроженца Крыма за выкрики экстремистского лозунга в столичном метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что крымчанин Вадим Скабелин несколько раз громко прокричал «Слава Украине» на станции метро «Павелецкая». мужчина признал свою вину, его обязали выплатить государству 50 тысяч рублей.

Ранее в декабре советская актриса Лия Ахеджакова, известная по роли в «Иронии судьбы» и других культовых картинах, произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!» после спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. Она получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.

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