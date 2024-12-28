Суд оштрафовал россиянина за выкрики «Слава Украине»

Суд оштрафовал на ₽50 тысяч жителя Крыма за бандеровский лозунг в метро Москвы

Суд в Москве оштрафовал уроженца Крыма за выкрики экстремистского лозунга в столичном метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что крымчанин Вадим Скабелин несколько раз громко прокричал «Слава Украине» на станции метро «Павелецкая». мужчина признал свою вину, его обязали выплатить государству 50 тысяч рублей.

Ранее в декабре советская актриса Лия Ахеджакова, известная по роли в «Иронии судьбы» и других культовых картинах, произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!» после спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. Она получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.

