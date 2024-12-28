В Германии оценили шансы Шольца переизбраться на пост канцлера

Bild: шансы Шольца переизбраться на пост канцлера становятся все меньше

Шансы канцлера ФРГ Олафа Шольца вновь переизбраться на свой пост становятся все меньше, так как разрыв между ним и его конкурентом от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем увеличивается. Об этом сообщает газета Bild.

«У Шольца все еще есть шанс догнать, но [он] уже не сможет обогнать Мерца. Разрыв между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС слишком велик», — передает издание слова руководителя социологического института INSA Германа Бинкерта.

По мнению эксперта, «без серьезных ошибок» со стороны Мерца или блока, который он представляет, Шольц «не сможет вновь переизбраться».

24 декабря бывшая глава правительства ФРГ Ангела Меркель заявила, что Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии. Она пожелала ему успехов и провести хорошую избирательную компанию.