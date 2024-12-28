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15:50, 28 декабря 2024Россия

В Госдуме отреагировали на призывы к новым санкциям против России

Депутат Чепа: новые санкции Европы не повлияют на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Возможные новые санкции Евросоюза против России мало повлияют на страну, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на предложение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок ввести еще ряд ограничений.

«Уже и так придумали все санкции, какие могли. То, что говорит Бербок, — демонстрация неготовности Германии отвечать на новые вызовы. Мы слышим слова немецких политиков о трудностях в экономике страны, но в то же время Бербок продолжает говорить о каких-то санкциях, которые вредны для ЕС. Это глупые заявления», — считает политик.

Он также счел маловероятным то, что Евросоюзу удастся придумать новые ограничения, которые могли бы каким-то серьезным образом сказаться на экономике России.

«Ничего нового, что могло бы изменить ход истории, они не придумают. Все дальнейшие действия европейских политиков будут зависеть от позиции США после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Думаю, его позиция относительно коллег по НАТО будет меняться. Вероятно, изменится и ход санкционной войны», — заключил Чепа.

Ранее Бербок предложила ввести новые санкции против России в связи с ее якобы причастностью к повреждению подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Она также призвала увеличить траты на национальную оборону.

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