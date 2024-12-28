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23:43, 28 декабря 2024Мир

В МИД обеспокоились напряженностью на границе Афганистана с Пакистаном

МИД: Москва обеспокоилась напряженностью на границе Афганистана с Пакистаном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lance Cpl. David Intriago / Keystone Press Agency / Global Look Press

Москва обеспокоена напряженностью на границе Афганистана и Пакистана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Пакистан нанес ряд авиаударов по восточной провинции Пактика в Афганистане. Жертвами атаки стали по меньшей мере 46 человек, большинство из них женщины и дети.

Министерство иностранных дел (МИД) Исламского эмирата Афганистан вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Кабуле и выразило стране протест в связи с нанесением авиаударов по афганской провинции Пактика.

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