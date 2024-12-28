В России ограничили возможности для телефонных мошенничеств

В России запретили звонки с IP-телефонии, которой пользуются мошенники

Правительство России запретило звонки с IP-телефонии, которой пользуются мошенники, таким образом ограничив возможности для аферистов. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о технологии, которая позволяла мошенникам подменять номера, представляясь сотрудниками различных ведомств.

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — заявили в кабинете министров.

При этом чиновники заверили, что решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Ранее в России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях, которые действуют под видом благотворительных организаций.

В онлайн-кинотеатре Okko вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрываются схемы афер, принцип работы мошеннических кол-центров, а также даются советы, как обезопасить себя от злоумышленников.