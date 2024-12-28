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06:30, 29 декабря 2024Наука и техника

В России рассказали о применении «Ониксов» в ходе СВО

НПО машиностроения: ракеты «Оникс» успешно поражали цели в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Крылатые ракеты разработки реутовского Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения в течение 2024 года успешно поражали цели на учениях и в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в новогоднем поздравлении генерального директора и генерального конструктора НПО Александра Леонова коллективу предприятия.

«Крылатые ракеты разработки предприятия успешно поражали намеченные цели в ходе учений на всех флотах страны, применялись в ходе СВО. Продолжаются перспективные разработки по ракетным комплексам стратегического назначения, выполняются все обязательства в рамках военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Разработанная НПО машиностроения крылатая ракета «Оникс» стоит на вооружении подлодок и надводных кораблей Военно-морского флота России, а также используется в составе берегового ракетного комплекса «Бастион». Кроме того, предприятие разработало гиперзвуковую ракету «Циркон».

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В марте источник ТАСС сообщил, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в «Бастионах», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.

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