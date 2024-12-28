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14:21, 28 декабря 2024Экономика

В России ужесточили контроль за сделками крупных финансовых организаций

Финорганизации обязали согласовывать с ФАС покупки любых компаний-конкурентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за проведением сделок с участием крупных финансовых организаций. Соответствующий акт опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно его основным положениям, подобные организации в России теперь должны будут в обязательном порядке согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупки любых компаний-конкурентов. Эту меру ввели с целью защиты конкуренции на внутреннем рынке.

Подобные действия крупные финорганизации должны будут проводить вне зависимости от стоимости активов компаний-конкурентов. В настоящее время согласовывать подобного рода сделки с ФАС такие организации обязаны только в случае, когда стоимость активов покупаемой компании выше установленной правительством суммы.

Для банков планка установлена на уровне 29 миллиардов рублей, для лизинговых фирм составляет 8 миллиардов, для микрофинансовых организаций — 3 миллиарда, для негосударственных пенсионных фондов — 2 миллиарда, для страховых организаций — 200 миллионов, а для медицинских страховых контор — 100 миллионов. Теперь для согласования сделки с ФАС привязка к стоимости активов приобретаемой компании больше неактуальна.

Ранее Путин подписал закон, смягчающий меры госконтроля в отношении компаний и предприятий. Согласно его основным положениям, виды плановых проверок компаний и их периодичность теперь будут привязаны к рискам причинения вреда. В отношении организаций с высоким риском подобные мероприятия сотрудники профильных органов будут проводить раз в два года, применительно к компаниям с чрезвычайно высоким риском — один раз в год.

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