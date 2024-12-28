Сенатор Климов назвал минимальной роль ЕС в урегулировании украинского конфликта

Роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта будет минимальной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его мнению, судьба противостояния будет зависеть от России и США.

«Мало кто из стран континентальной Европы может сыграть хоть какую-то роль на этом этапе, — сказал политик. — Они уже сыграли свою деструктивную роль во время оранжевой революции на Украине, когда подвели бывшего президента Украины Виктора Януковича, пообещав, что он дорабатывает до конца когда, а затем происходит процесс смены политической власти. Сыграли предательскую роль при заключении и реализации Минских соглашений. Это была их роль. А, когда конфликт уже разгорелся, они не сделали ничего, чтобы его остановить».

По словам Климова, теперь у европейских стран нет реальной возможности повлиять на ход и завершение украинского конфликта. Его итог, как считает политик, будет зависеть от действий России на поле боя и от решений администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации.

«Европейцы терпели, пока разрушали их промышленность, пока взрывали газопроводы. Теперь им остается только ждать сигналов от Вашингтона, — уверен сенатор. — Теперь речь о двух исходах: первый — Россия может закончить конфликт самостоятельно, второй — новая администрация США примет решение, что эта война им не нужна, что это не их проект и что за него многих можно призвать к ответу».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Он также заявил, что не отправит военных для участия в конфликте и заявил, что Германия будет играть важную роль в гарантиях безопасности для Украины.