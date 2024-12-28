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17:40, 28 декабря 2024Россия

В России выявили поддерживающие многоженство мусульманские организации

Прокуратура внесла предостережения за поддержку многоженства в Москве и на Урале
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В России выявили поддерживающие многоженство мусульманские организации — по поручению Генпрокуратуры предостережения были направлены мусульманам в Нижегородской и Свердловской областях, а также в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) объявил о выпуске фетвы (решения) совета улемов (богословов) о легализации в России религиозного многоженства. Позже, после реакции Генпрокуратуры, фетва была отозвана. Случившееся вызвало скандал в российском обществе.

На Урале прокуратура внесла предостережение главе ДУМ Свердловской области Артуру Мухутдинову, а в Нижегородской области — главе совета богословов ДУМ региона Мунира Беюсова. В Москве же предостережение было направлено главреду издательского дома «Медина» Дамиру Мухетдинову. По информации надзорного органа, все они поддержали положение совета богословов общероссийского ДУМ о многоженстве.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о запрете пропаганды многоженства в рекламе.

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