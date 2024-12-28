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16:10, 28 декабря 2024Бывший СССР

В сети появились кадры поедания свиньями тел солдат ВСУ

Доброволец ВС России опубликовал кадры поедания свиньями тел солдат ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Осторожно: в ролике есть жестокие кадры.

Российские военные обнаружили около руин свиней, которые поедали трупы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует доброволец ВС России с позывным Тринадцатый.

«Вот он, конец солдат ВСУ. Одумайтесь, хохлы! Если [президент Украины Владимир] Зеленский не капитулирует, то это ждет всех вас», — написал военнослужащий.

В июне подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ на сватовско-кременском направлении начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев, чтобы избавиться от тел.

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