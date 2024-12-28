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23:02, 28 декабря 2024Мир

В Швеции заявили о возможной нехватке мест на кладбищах в случае войны с Россией

Newsday: в Швеции задумались о нехватке мест на кладбищах в случае войны с РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

В Швеции местные похоронные ассоциации начали думать над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией. Об этом рассказала старший советник Ассоциации по захоронениям Гетеборга (Швеция) Катарина Эвенсет в беседе с Newsday.

Отмечается, что в больших муниципальных центрах земли не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях «даже в мирное и спокойное время». По словам Эвенсет, представители ассоциаций задумываются над тем, что им придется хоронить тысячи людей, если у Швеции будет вооруженный конфликт с Россией.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией.

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