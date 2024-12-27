Раскрыты действия Финляндия и Швеции при конфликте России и НАТО

Профессор Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют при конфликте России и НАТО

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Эксперт прокомментировал публикацию в официальном аккаунте Альянса об учениях норвежских солдат в горных зимних условиях.

«Если дело дойдет до столкновения [России и НАТ], Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока статья 5)», — отметил он.