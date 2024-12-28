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23:10, 28 декабря 2024Бывший СССР

В Верховной Раде оценили перспективы военного переворота на Украине

Дубинский: военный переворот на Украине невозможен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военного переворота на Украине, равно как и восстания элит, быть не может. Перспективы силовой смены власти оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Никакого военного переворота на Украине быть не может, как не может быть и переворота элит — и элиты, и армия прекрасно чувствуют себя в условиях войны, так как Зеленский поделится с ними доходом от этого прибыльного предприятия», — написал Дубинский.

По его словам, элиты получили возможность осваивать в регионах деньги, выделенные на оборону. В свою очередь, пограничники и военкомы получают вознаграждение за поимку уклонистов, напомнил депутат.

Дубинский отметил, что изменить ситуацию может давление со стороны США или поражение на поле боя.

Ранее лейтенант нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что молодые украинцы должны осознавать, что с большой вероятностью будут вынуждены воевать в будущем. Также он призвал готовить подростков на Украине к «жесткой и жестокой войне».

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