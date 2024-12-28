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19:28, 28 декабря 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили необычную «Мальву»

Самоходную установку «Мальва» с необычным орудием заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Применение новой самоходной артиллерийской установки (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва» в зоне специальной военной операции (СВО) показали на видео. Машина получила необычное орудие, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на ролик Telegram-канала «Народная милиция ДНР», в котором показали применение новой САУ калибра 152 миллиметра. Офицер с позывным Лесник отметил, что с новым снарядом увеличенной дальности установка может поражать цели на расстоянии 50 километров. На видео можно заметить модернизированные корректируемые боеприпасы ЗОФ95 «Краснополь-М».

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Отмечается, что изделие на показанной установке похоже на пушку 2А36 буксируемого орудия «Гиацинт». «Орудие, установленное на колесную базу, внешне сильно напоминает именно 2А36 из семейства "Гиацинт", нежели 2А65 семейства "Мста", используемую на "Мальве"», — говорится в сообщении.

В ноябре индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Мальва» успешно показала себя в ходе специальной военной операции.

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