Врач назвал простые способы лучше спать во время простуды

Отоларинголог Зайберт: улучшить сон во время простуды поможет паровой душ

Доктор медицинских наук, отоларинголог Центра отоларингологии и коммуникационных наук имени Вандербильта Билла Уилкерсона, США, Джон У. Зайберт дал несколько советов, которые позволят улучшить сон во время простуды. Простые способы улучшить сон опубликовало издание VeryWell Health.

По словам отоларинголога, чтобы лучше спать во время простуды, нужно больше отдыхать в течение дня и не перегружать себя тяжелой работой. Еще одна рекомендация врача — принять перед отходом ко сну паровой душ. При этом спать лучше в положении, подперев голову, — это позволит избежать скопления слизи в задней части гортани.

Также отоларинголог посоветовал в течение дня пить как можно больше воды, так как обезвоживание тормозит процесс вывода слизи из организма. Помимо этого, способом предотвратить пересыхание носоглотки врач назвал использование увлажнителей воздуха.

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