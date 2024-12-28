Обнаружена самая далекая грандиозная галактика

arXiv: в ранней Вселенной нашли самую далекую грандиозную галактику

Группа астрономов под руководством Мэньюань Сяо из Женевского университета (Швейцария) обнаружила в ранней Вселенной новую грандиозную спиральную галактику. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Галактика была найдена с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. По словам ученых, получившая название «Чжулонг» (Zhúlóng) галактика имеет огромную массу и, судя по всему, является самой далекой спиральной галактикой, идентифицированной до сих пор.

Грандиозные спиральные галактики имеют выдающиеся, четко определенные рукава, которые распространяются наружу из центрального ядра. До сих пор не совсем понятно, когда и как спиральные галактики впервые появились в ранней Вселенной.

По словам астрономов, галактика «Чжулун» была идентифицирована при фотометрическом красном смещении приблизительно 5,2. Уточняется, что ее масса сопоставима с массой Млечного Пути, что относительно много для галактики, которая образовалась в течение одного миллиарда лет после Большого взрыва. Спиральные рукава «Чжулун» простираются на 62 000 световых лет.

Ученые отметили, что «Чжулун», скорее всего, очень эффективно формировала звезды и сейчас находится в фазе трансформации от звездообразования к покою. Это открытие дает понимание того, что зрелые галактики появились гораздо раньше, чем ожидалось, в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

В середине декабря астрономы Национального центра радиоастрофизики в Индии сообщили об обнаружении новой спиральной галактики грандиозной конструкции с высоким красным смещением. Исследователи подчеркивают, что эти данные ставят под сомнение текущие теории формирования галактик.