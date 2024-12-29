Известный режиссер оценил необходимость ликвидации Российского оскаровского комитета

Режиссер Учитель заявил, что ликвидировать Российский оскаровский комитет нельзя

Известный режиссер и продюсер, народный артист РФ Алексей Учитель заявил, что полностью ликвидировать Российский оскаровский комитет нельзя. Он оценил последствия этого решения в интервью ТАСС.

По словам Учителя, сейчас комитет приостановил свою деятельность, поскольку Россия не может выдвигать свои фильмы на соискание престижной кинонаграды. Однако полная ликвидация совещательного органа была бы ошибкой, потому что есть необходимость в продвижении отечественного кинематографа.

Учитель подчеркнул, что всегда выступал против политической ангажированности деятелей зарубежного кинематографа, которая влияет на их решение о лауреатах премии «Оскар». По мнению режиссера, если фильм сделан талантливо, он должен удостаиваться наград, несмотря на то, в какой стране сделан.

Ранее Алексей Учитель высоко оценил шансы актера Юры Борисова получить премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Он подчеркнул, что российским актерам не стоит отказываться от участия в зарубежных кинопремиях.

