Аналитик рассказал о колебаниях доллара на Новый год

Аналитик Антонов заявил, что курс доллара в дни праздников будет стабильным

В последнюю неделю декабря рубль на фоне налогового периода планомерно укреплялся — с 30 декабря по 3 января курс доллара составит 100-105 рублей. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

Специалист отметил, что серьезных движений не ожидается, так как из-за праздников число торговых дней сокращено.

Кроме того, Антонов подчеркнул, что важным фактором для локального валютного рынка стало объявление Центробанком параметров валютных операций на первое полугодие 2025 года. Так, с 9 по 14 января Банк России будет продавать валюту на сумму 3,41 миллиарда рублей каждый день, а с 15 января по 30 июня объем продаж составит 8,86 миллиардов рублей ежедневно.

Также уточняется, что в перспективе начала 2025 года ключевым фактором влияния на курс национальной валюты станет возобновление валютных операций регулятора в рамках бюджетного правила.

Ранее Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля.