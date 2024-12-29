Расчет орудия «Гиацинт-Б» ликвидировал чехословацкую САУ «Дана»

Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дана». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что САУ была производства Чехословакии — находилась она на позиции в Запорожской области.

24 декабря Минобороны России показало кадры работы артиллерии в Курской области.

Ранее командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул заявлял, что артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе. Пехоте, в частности, удалось занять окраины города.