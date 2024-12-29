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20:34, 29 декабря 2024Путешествия

Черные ящики с упавшего в Казахстане самолета AZAL отправят в Бразилию

Минтранс Казахстана: черные ящики с упавшего самолета AZAL отправят в Бразилию
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Черные ящики с самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего в Актау, отправят на расшифровку в Бразилию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

Там отметили, что, согласно Чикагской конвенции, при расследовании авиакатастрофы государство само определяет страну, которая будет проводить считывание и расшифровку бортовых самописцев.

На основании этого, а также рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), авиационных властей России и Азербайджана казахстанский Минтранс решил отправить черные ящики в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Отмечается, что Бразилия также является производителем самолетов Embraer, один из которых потерпел крушение в Казахстане 25 декабря.

Ранее сообщалось, что тела двух участников рейса AZAL доставили в Чечню и передали родственникам для захоронения. Перевозку оплатили из бюджета регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

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