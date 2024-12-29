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18:26, 29 декабря 2024Путешествия

Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау доставили в Чечню для захоронения

Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау доставлены в Чечню для захоронения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stringer/ NEWS.ru / Globallookpress.com

Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау — Арби Убаева и Заиры Ацаевой — доставили в Чечню и передали родственникам для захоронения. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Салтаев, пишет ТАСС.

По его словам, перевозка тел погибших была оплачена из бюджета регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Он добавил, что похороны состоятся в понедельник, 30 декабря.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций» в связи с крушением самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что Баку открыто изложил российской стороне свои требования. Одно из них — принесение извинений за случившееся — Москва уже выполнила. Алиев также заявил, что Россия должна признать вину за случившееся, а виновных нужно привлечь к ответственности.

Самолет азербайджанской авиакомпании разбился в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. На месте происшествия нашли два бортовых самописца.

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