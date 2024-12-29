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05:36, 29 декабря 2024Мир

Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары и услуги с завышенными ценами

Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары с завышенными ценами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан бойкотировать товары и услуги с завышенными ценами. Об этом сообщает газета Star.

В ходе своего выступления в Бурсе политик заявил, что приоритетом властей является снижение инфляции. «Самый эффективный метод для нашего народа — бойкотировать товары и услуги, цены на которые растут втридорога», — заявил он.

По словам Эрдогана, главной целью программы является скорейшая компенсация потерь, которые понесла страна из-за дисбаланса обменного курса и инфляции.

Ранее турецкий лидер назвал ближайшие два-три месяца очень важными как для его страны, так и для мира. Политик отметил, что Анкара предпринимает шаги исходя из сложившейся ситуации, однако не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь.

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