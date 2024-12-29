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08:09, 29 декабря 2024Мир

Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета рассказала о его эксплуатации

Jeju Air: разбившийся в Муане Boeing 15 лет эксплуатировался без аварий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Boeing 737-800, разбившийся в аэропорту Муан в Южной Корее, эксплуатировался 15 лет без аварий. Об этом сообщила авиакомпания Jeju Air, их заявление приводит агентство «Ёнхап».

«В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации. Самолет эксплуатируется уже 15 лет, и за это время не было зафиксировано ни одного несчастного случая», — рассказал представитель компании.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения попал на видео.

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