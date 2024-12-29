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06:23, 29 декабря 2024Мир

Лавров назвал обсуждение перемирия с Украиной тупиковым путем

Лавров: перемирие на Украине может дать Киеву увеличить потенциал ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Cергей Лавров

Cергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Обсуждение Украиной и Западом возможности установления режима прекращения огня им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что это тупиковый путь. По словам дипломата, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства отметил, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин.

Ранее The Washington Post (WP) рассказала о надежде ВСУ на перемирие с Россией в 2025 году. Как рассказал газете украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, бойцы ВСУ истощены боевыми действиями.

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