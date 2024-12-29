Лавров вспомнил Зеленского после скандала на ЧМ по шахматам

«Ъ»: Лавров вспомнил Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя скандал с джинсами Магнуса Карлсена на чемпионате мира (ЧМ) по шахматам, вспомнил президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали [с соревнования] за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — прокомментировал Лавров.

Ранее сообщалось, что Карлсена сняли с ЧМ, который проходит в Нью-Йорке, из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

Позднее гроссмейстер выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за дисквалификации с чемпионата мира по блицу и рапиду. «Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — поделился он.