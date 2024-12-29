Лавров заявил о готовности России дать отпор США И НАТО при необходимости

Лавров: Россия даст отпор в случае новых угроз со стороны НАТО и США

Соединенные Штаты получат отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для РФ новые ракетные угрозы. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — отметил дипломат. По его словам, РФ может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала.

Лавров заявил, что многолетняя экспансия НАТО на восток во многом спровоцировала украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России.

Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что разрешение США на ракетные удары Украины вглубь России приведут к эскалации конфликта и втягиванию НАТО в противостояние с РФ. Он подчеркнул, что новости об использовании американских, британских и французских ракет для ударов по российской территории являются «очень опасными».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова дать отпор противникам по всему фронту. По словам политика, любые попытки помешать планам страны или как-либо шантажировать ее не принесут врагам РФ никакого результата.