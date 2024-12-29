Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 29 декабря 2024Мир

Лавров заявил о готовности России дать отпор США И НАТО при необходимости

Лавров: Россия даст отпор в случае новых угроз со стороны НАТО и США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты получат отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для РФ новые ракетные угрозы. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — отметил дипломат. По его словам, РФ может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала.

Лавров заявил, что многолетняя экспансия НАТО на восток во многом спровоцировала украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России.

Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что разрешение США на ракетные удары Украины вглубь России приведут к эскалации конфликта и втягиванию НАТО в противостояние с РФ. Он подчеркнул, что новости об использовании американских, британских и французских ракет для ударов по российской территории являются «очень опасными».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова дать отпор противникам по всему фронту. По словам политика, любые попытки помешать планам страны или как-либо шантажировать ее не принесут врагам РФ никакого результата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В катастрофе погибли 28 человек

      Маск одним словом отреагировал на новость о российской АЭС на Луне

      Овечкин вышел на лед впервые после перелома ноги

      Зеленскому порекомандовали поучиться хорошим манерам

      Лавров высказался о передаче Данией Украине второй партии F-16

      В Польше подняли вопрос о продаже Украине винтовок типа Grot

      В России рассказали о применении «Ониксов» в ходе СВО

      Глава МВД Эстонии высказался о закрытии границы с Россией

      Лавров назвал обсуждение перемирия с Украиной тупиковым путем

      В Молдавии отказались признавать долг перед «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше