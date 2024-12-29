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06:41, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск одним словом отреагировал на новость о российской АЭС на Луне

Маск назвал новость RT о появлении российской АЭС на Луне к 2035 году интересной
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск одним словом отреагировал на новость телеканала RT о планах России к 2035 году доставить атомную электростанцию (АЭС) на Луну. Он назвал эту идею интересной в соцсети Х.

«Интересно», — так отреагировал предприниматель на пост RT о планах РФ в космосе.

28 декабря «Роскосмос» аннонсировал запуск не менее 12 спутников в 2025 году. В то же время с российских космодромов также планируют запускать иностранные космические аппараты.

Кроме того, компания планирует испытать лазерную связь на спутниках ДЗЗ «Беркут-ВР». Отмечается, что запуск двух «Беркутов-ВР» и одного экспериментального радиолокационного аппарата «Беркут-РСА» запланирован на 2026-2027 годы.

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