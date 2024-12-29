Минобороны заявило об атаках на Ростовскую и Брянскую области

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Ростовской и Брянской областями

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Ростовскую и Брянскую области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку с 11:50 до 12:10 по московскому времени.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской и Брянской областей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.