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13:33, 29 декабря 2024Россия

Минобороны заявило об атаках на Ростовскую и Брянскую области

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Ростовской и Брянской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Ростовскую и Брянскую области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку с 11:50 до 12:10 по московскому времени.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской и Брянской областей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.

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