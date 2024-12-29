Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил об ударах ВСУ по Белгородской области, ранен мирный житель

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен мирный житель», — заявил политик. По его словам, в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мужчина, он получил касательное ранение лица. Скорая доставила россиянина в центральную районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Глава региона добавил, что в селе в двух домах повреждены остекление и заборы. «В Белгородском районе в поселке Малиновка зафиксирована атака еще одного FPV-дрона — сильно поврежден кузов легкового автомобиля», — сообщил также Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов. Перед этим губернатор заявил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.