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16:58, 29 декабря 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил об ударах ВСУ по Белгородской области, ранен мирный житель
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен мирный житель», — заявил политик. По его словам, в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мужчина, он получил касательное ранение лица. Скорая доставила россиянина в центральную районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Глава региона добавил, что в селе в двух домах повреждены остекление и заборы. «В Белгородском районе в поселке Малиновка зафиксирована атака еще одного FPV-дрона — сильно поврежден кузов легкового автомобиля», — сообщил также Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов. Перед этим губернатор заявил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.

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