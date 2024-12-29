Украинский эксперт по энергетике Куртев назвал защиту от ударов РФ бесполезной

Украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев назвал бесполезным строительство фортификаций для защиты украинских энергообъектов от ударов со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле», — отметил Куртев.

По мнению украинского эксперта, строительство можно было не начинать. Он аргументировал это тем, что ни один из защитных объектов не был возведен полностью, а закончить их строительство можно не ранее 2030 года.

Куртев также подчеркнул, что подобные инициативы продвигали те, кто мог на этом заработать.

Ранее аналитики швейцарской газеты Le Temps заявили, что атака на Курскую область в августе стала для Вооруженных сил Украины крупной тактической ошибкой. По их мнению, решение изначально выглядело сомнительным из-за того, что Киев испытывает нехватку людей на поле боя.