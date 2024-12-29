The New Statesman: Краматорск станет следующим городом, который освободит ВС РФ

Краматорск может стать следующим городом, который освободит Российская армия после Красноармейска (украинское название — Покровск). Следующую цель Вооруженных сил (ВС) РФ спрогнозировали журналисты западного издания The New Statesman.

«Если российские войска освободят Покровск, они могут двинуться дальше к следующей цели — промышленному городу Краматорску неподалеку», — считают авторы публикации. Журналисты отметили, что одним из основных промышленных активов является Краматорский машиностроительный завод, который производит горно-шахтное оборудование, доменные печи, а также военную технику, а именно комплектующие для ледоколов и подводных лодок.

Обозреватели издания подчеркнули, что некоторые западные аналитики и военные игнорируют ситуацию на фронте и продолжают надеяться на то, что Украина сможет победить в конфликте с Россией.

29 декабря стало известно, что украинские войска покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском в Донецкой народной республике. Сообщалось, что за последние недели Вооруженные силы Украины понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в населенном пункте.

До этого офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что ВС России расширяют выступ на юге от подконтрольного Красноармейска.