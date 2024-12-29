Климов: все разговоры об Украине предполагают переговоры, запрещенные Зеленским

Все разговоры об урегулировании украинского конфликта предполагают переговоры Москвы и Киева, которые запрещены президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление посла Украины в ООН Андрея Мельника о согласии Киева на не связанные с НАТО гарантии безопасности.

«Мельник не является руководителем государства. Он не является членом парламента. Он просто посол при ООН. И в ООН он пытается показать своим коллегам, таким же постпредам, как и он, что Украина на самом деле к чему-то готова. Но простой вопрос, который задает наш президент периодически: когда, кто и как отменит декрет, который президент Зеленский в свое время подписал, о запрете переговоров?» — сказал Климов.

Сенатор отметил, что отменить декрет о запрете переговоров с Москвой может только президент. При этом он добавил, что после отмены президентских выборов на Украине в 2024 году Россия не считает Зеленского главой республики.

Все это предполагает начало переговоров, но переговоры сами запрещены декретом Зеленского. Там столько вещей, которые делают эти разговоры просто рассуждениями Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

Незадолго до этого Андрей Мельник заявил, что Киев для завершения боевых действий согласен на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. По его мнению, временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Москвой. При этом он уточнил, что Германия, а также другие европейские страны должны увеличить военную помощь Украине.