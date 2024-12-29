Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 29 декабря 2024Россия

В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

Климов: все разговоры об Украине предполагают переговоры, запрещенные Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Все разговоры об урегулировании украинского конфликта предполагают переговоры Москвы и Киева, которые запрещены президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление посла Украины в ООН Андрея Мельника о согласии Киева на не связанные с НАТО гарантии безопасности.

«Мельник не является руководителем государства. Он не является членом парламента. Он просто посол при ООН. И в ООН он пытается показать своим коллегам, таким же постпредам, как и он, что Украина на самом деле к чему-то готова. Но простой вопрос, который задает наш президент периодически: когда, кто и как отменит декрет, который президент Зеленский в свое время подписал, о запрете переговоров?» — сказал Климов.

Сенатор отметил, что отменить декрет о запрете переговоров с Москвой может только президент. При этом он добавил, что после отмены президентских выборов на Украине в 2024 году Россия не считает Зеленского главой республики.

Все это предполагает начало переговоров, но переговоры сами запрещены декретом Зеленского. Там столько вещей, которые делают эти разговоры просто рассуждениями

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Незадолго до этого Андрей Мельник заявил, что Киев для завершения боевых действий согласен на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. По его мнению, временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Москвой. При этом он уточнил, что Германия, а также другие европейские страны должны увеличить военную помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Умер моряк-подводник Терехов

      Россияне поделились обязательными к выполнению до Нового года планами

      Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан

      В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

      В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

      Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Южной Корее

      Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

      Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше