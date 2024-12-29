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21:55, 29 декабря 2024Путешествия

Пассажир потерпевшего крушение в Южной Корее самолета успел отправить сообщение близкому

Пассажир разбившегося в Южной Корее самолета написал родственнику до трагедии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lee Geun-young / Reuters

Родственник одного из пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Jeju Air в Южной Корее, опубликовал переписку с близким в мессенджере за несколько минут до трагедии, сообщает агентство News1.

Пассажир рейса сообщил, что в крыло воздушного судна попала птица и у них нет возможности сесть, на что его родственник спросил, когда это произошло. «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?» — ответил он в последнем отправленном сообщении, после чего перестал выходить на связь.

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Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муана. По предварительным данным, сначала борт столкнулся со стаей птиц, а затем у него не выпустились шасси. В результате он врезался в ограждение при посадке и сгорел.

Спасти удалось только двух стюардесс, остальные 179 пассажиров и членов экипажа не выжили. После трагедии в Южной Корее объявили недельный траур.

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