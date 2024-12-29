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15:22, 29 декабря 2024Путешествия

Власти назвали окончательное число погибших при крушении самолета в Южной Корее

При крушении самолета в Южной Корее погибли 179 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ahn Young-joon / AP

При крушении самолета Boeing 737-800 в Южной Корее погибли 179 человек. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает южнокорейское агентство «Енхап».

На борту самолета находились 181 человек. При авиакатастрофе выжили два человека, находящиеся в хвостовой части воздушного судна.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

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