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21:46, 29 декабря 2024Спорт

Появились подробности гибели бывшего футболиста сборной России на СВО

Юрист Смирнов: тело Бугаева не могут вытащить из зоны СВО из-за боевых действий
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Бугаев

Алексей Бугаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Появились подробности гибели бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в зоне специальной военной операции (СВО). Их сообщил юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале «Честность — не порок».

Смирнов заявил, что пока нет возможности вытащить тело Бугаева. «Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал он. По мнению юриста, Бугаев на СВО искупил все свои грехи.

О гибели Бугаева стало известно ранее 29 декабря. Экс-футболисту было 43 года.

В ноябре 2023-го Бугаев был задержан в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. В сентябре 2024-го Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима.

За время карьеры защитник играл за «Торпедо», «Химки», «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году. Также он провел семь матчей в составе сборной России.

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